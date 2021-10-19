Бандиты назвали сумму выкупа похищенных американских миссионеров в Гаити

В Гаити назвали сумму выкупа за 17 христианских миссионеров из США, похищенных 17 октября: по миллиону долларов за каждого. Всего бандиты хотят получить 17 миллионов долларов за освобождение заложников, сообщает Sputnik.

Группа налетчиков похитила представителей религиозной организации Christian Aid Ministries по пути в столичный аэропорт Гаити. В составе миссии находились 16 граждан Америки вместе со своими семьями и один гражданин Канады. Государственный департамент США уже выразил озабоченность ситуацией, заявив, что благополучие и безопасность американских граждан являются приоритетом работы ведомства.

Судя по информации ABC News, к похищению может быть причастна банда 400 Mawozo. В начале 2021 года ее уже обвиняли в похищении пяти священников и двух монахинь в стране. Похищения людей в Гаити — частое явление, однако столь крупная операция шокировала даже местные власти, сообщала ранее газета The New York Times.