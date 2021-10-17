Стали известны подробности похищения 17 американских миссионеров на Гаити

Семнадцать христианских миссионеров религиозной организации Christian Aid Ministries похитила банда, известная как 400 Mawozo. Об этом сообщает ABC News.

Подробностями произошедшего поделился представитель гаитянской полиции. Данную банду обвиняли в похищении пяти священников и двух монахинь в начале 2021 года.

Также уточняется, что среди похищенных пять мужчин, семь женщин и пятеро детей. В составе группы были 16 граждан США и один гражданин Канады. Государственный департамент США осведомлен о сообщениях о похищении. «Благополучие и безопасность граждан США за рубежом являются одним из важнейших приоритетов Государственного департамента», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

17 октября стало известно, что христианских миссионеров похитили в Порт-о-Пренсе на Гаити, когда группа направлялась в аэропорт.