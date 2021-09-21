Вооруженный человек взял в заложники нескольких пассажиров автобуса в Германии

Вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров туристического автобуса в Германии

Вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на местную полицию.

По данным таблоида, речь идет о туристическом автобусе, который приехал из-за границы в Баварию.

По информации Bild, в автобусе произошла ссора, один из пассажиров был вооружен. На место прибыл отряд сил специального назначения, дорогу перекрыли в обе стороны.

«Преступника удалось задержать. Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается», — сообщает полиция баварского административного округа Средняя Франкония.