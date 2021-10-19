Посетители ресторана отказались оставлять чаевые официантке и оскорбили ее

Официантка из США по имени Мия рассказала об оскорбительном поведении посетителей ресторана, которые отказались оставлять чаевые. Своей историей она поделилась в TikTok.

По словам 21-летней пользовательницы под ником @keylamxo, однажды в ресторан пришла девушка, с которой она училась в школе, чтобы отметить день рождения отца. Всего в компании было пять взрослых и один ребенок. Гости заказали 25 порций шотов, которые стоили 18 долларов (1,3 тысячи рублей), много еды и закусок.

Когда застолье приближалось к концу, мать девушки попросила у официантки счет. Выяснилось, что сумма чека составила 624 доллара (44,2 тысячи рублей). «Когда мать попросила чек, она сказала: "Если бы вы сказали мне, что счет такой большой, может быть, вы бы получили чаевые"», — отметила Мия. В ответ на замечание женщины она сказала, что в ее обязанности не входит контроль за бюджетом посетителей ресторана.

Семья оплатила счет, но перед уходом разлила кетчуп и остатки напитков по всему столу. Гости также оставили Мие послание на чеке, которое гласило: «Да пошла ты!»

Ролик набрал 3,5 миллиона просмотров и множество комментариев. «Во всем виновата эта женщина, у нее же перед глазами было меню, и она видела все цены!» — написал один из пользователей. Другой добавил: «Вот поэтому чаевые нужно сразу включать в чек».

Ранее сообщалось, что в Мадисоне, штат Висконсин, посетители ресторана оскорбили официанта и отказались оставить ему чаевые из-за его сексуальной ориентации. В итоге неравнодушные люди собрали для него 4,5 тысячи долларов (319 тысяч рублей) чаевых.