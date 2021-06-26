Барменша поправилась на карантине и рассказала об ужасном отношении клиентов

Барменша Кэссиди Лейн (Cassidy Lane) под ником @body_positive_bartender в сети TikTok записала видео в котором рассказала, как лишние килограммы после карантина изменили отношение клиентов к ней.

По словам девушки, оттого, что она прибавила в весе, к ней стали по-другому относиться клиенты. «Я работаю в сфере услуг, я бармен, и если вы не знали, здесь то, как вы выглядите, сильно влияет на ваши успехи, будь то чаевые или то, как люди относятся к вам», — начала Кэссиди. Она призналась, что ей пришлось обратиться за помощью из-за расстройства пищевого поведения, которое привело к набору веса после пандемии.

Когда она снова вышла на работу, клиенты даже перестали смотреть ей в глаза и любезно болтать, особенно мужчины. На ее вопрос «Как дела?» они уже не отвечали «Все отлично, дорогая, как ты?», а просто делали заказ и ждали напитки. Девушка погружалась в отчаяние, недоумевая, неужели она не представляет ничего больше своей внешности.

Видео-признание барменши просмотрели 5,3 миллиона раз, пользователи оставили тысячи комментариев с собственными историями. Один из пользователей выразил сожаление о том, что «люди — отстой» и порадовался за борьбу Кэссиди за здоровье. «Это правда. Я тоже набрал лишнего во время пандемии, и люди стали относиться ко мне по-другому. Жестокий мир», — написал еще один пользователь.

Ранее жительница шотландского города Фолкерк похудела на 77 килограммов после того, как увидела себя на фотографии с вечеринки и поняла, что пора менять образ жизни. Глядя на себя, девушка расплакалась. До этого она вела замкнутый образ жизни и набирала вес.