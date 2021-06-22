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Мужчина сбросил 90 килограммов и пожалел

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Фото: из личного архива

26-летний Джош Смит (Josh Smyth) из английского города Уитчерч сбросил больше половины собственного веса и пожалел. Он рассказал историю похудения изданию The Mirror и пожаловался, что теперь выглядит так, будто он «растаял».

По словам Смита, у него начались проблемы с лишним весом, когда он начал «заедать» стресс после смерти дедушки в 2009 году. 12 лет назад он весил 76 килограммов, а затем его вес начал стремительно увеличиваться и дошел до отметки в 152 килограмма. Каждый день мужчина съедал пиццу и чипсы и запивал все несколькими литрами кока-колы.

В августе 2017 года Смит вместе с другом поехал в Амстердам. Именно эта поездка повлияла на его решение похудеть. «Мы вдруг осознали, что мы — самые толстые люди в городе. Мы решили похудеть до возвращения домой», — прокомментировал британец. Так, в Нидерландах мужчина сбросил 28,5 килограмма.

«Я никак не ожидал, что похудею настолько, насколько похудел. После возвращения я решил продолжить в том же духе и начал считать килокалории — с 2,8 тысячи килокалорий в день я дошел до 1,4 тысячи», — сказал он. Вес продолжал стремительно уменьшаться — британец сбросил 90 килограммов. Однако состояние его здоровья из-за этого ухудшилось.

Врачи диагностировали у Смита пограничную анорексию. Тогда он перестал придерживаться экстремальных диет и перешел на сбалансированное питание. Несмотря на значительное снижение веса, мужчина жалеет, что когда-то начал худеть, потому что теперь его тело выглядит так, словно он «растаял» — все портит обвисшая кожа, которую можно удалить только хирургическим путем.

В Великобритании подобная операция обойдется в 26,5 тысячи фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей). Поскольку у Смита нет возможности оплатить процедуру самостоятельно, он открыл сбор средств.

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