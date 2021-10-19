Сообщение о перебоях с кислородом в ЦРБ под Волгоградом оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Городищенской больнице Волгоградской области в ночь с 16 на 17 октября были перебои с кислородом, оказалось недостоверным. Об этом свидетельствуют факты, выявленные в ходе проверки информации.

Так, первоисточником данных был материал на портале «Блокнот. Волгоград», написанный на основе обращения некой жительницы Камчатки по имени Алена, мать которой находится на лечении в Городищенской ЦРБ. В заметке приводятся слова женщины, она говорит об отключении кислорода в больнице в ночь с 16 на 17 октября, а также о том, что вместо кислорода ей стали давать «слабый концентрат».

При этом публикация основана лишь на словах неизвестной женщины, официальной информации о перебоях с кислородом в больнице нет. Ни одного материального подтверждения: фото, видео или записи голоса в публикации также нет. Более того, в самой заметке приводится опровержение от облздрава. Там подчеркнули, что Городищенская ЦБР на 100 процентов обеспечена кислородом. «Кислород поставляется регулярно, по утверждённому графику, как минимум — два раза в сутки. Также имеется постоянный запас кислорода на случай увеличения потребности или задержки поставки», — говорится в комментарии.

Спустя пять часов после публикации издание «Блокнот. Волгоград» выпустило отдельное опровержение, ссылаясь не только на чиновников, но и на пациентов больницы. Одна из пациенток сообщила, что лечится от коронавируса в ЦРБ с 10 октября, и за это время никаких перебоев с кислородом не было. Ее слова подтвердила и вторая пациентка, проходящая лечение второй месяц. Комментарии россиянок записаны на видео.

Позднее во многих городских СМИ и сообществах в соцсетях появились опровержения данных о перебоях от волгоградских официальных лиц. Больницу проверили руководитель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев и председатель комитета Волгоградской облдумы по охране здоровья Наталья Семенова. Во время своего визита они застали рабочих, разгружающих партию кислорода. Те отчитались, что привозят в ЦРБ кислород четыре раза в день — как по будням, так и в выходные. «Мы создали запас баллонов, в среднем в день нам по четыре раза подвозят кислород. Общее количество баллонов, которым располагает Городищенская ЦРБ с учетом обменного фонда, составляет 140 штук», — рассказал главврач Олег Вахрушев.

Сообщения о перебоях почти не обрели резонанса. Ни в одном СМИ, кроме «Блокнота», подобных записей не было. В соцсетях эту публикацию распространила лишь группа «Волгоград», ссылаясь на «Блокнот», что свидетельствует о недоверии к непроверенным данным. При этом опровержения обрели огласку: их публиковали сообщество «Новости Волгограда сегодня, ЧП и ДТП», издания «Городские вести», «Волгоградская правда», «МТВ Онлайн» и другие.

