На мужчину и его дом с неба неожиданно упали фекалии

В английском городе Виндзор, графство Беркшир, на мужчину с неба неожиданно упали человеческие отходы и забрызгали его с ног до головы. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мужчина, чье имя не называется, обратился к советнику Королевского округа Виндзор и Мейденхед Карен Дэвис с жалобой. По словам пострадавшего англичанина, в середине июля на него, его дом и сад были сброшены фекалии с самолета, пролетавшего над Виндзором.

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«Весь его сад, садовые зонтики и он сам были залиты. Надеюсь, это больше никогда не произойдет ни с кем из наших жителей», — прокомментировала Дэвис. Она добавила, что мужчина решил не подавать страховой иск.

Советник Джон Боуден предположил, что причиной случившегося стала теплая погода, из-за которой экскременты не замерзли в воздухе, а попали на пострадавшего в жидком виде. Член приходского совета Уайтфилда Джефф Пакстон, проработавший в аэропортах 40 лет, добавил, что произошедшее — большая редкость, и такого он не видел уже давно.

Название авиакомпании, которой принадлежит самолет, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Келоуна, провинция Британская Колумбия, людей окатило фекалиями, сброшенными с пролетающего самолета. «Мне попало на лицо и за шиворот, залило всю машину. Автомобиль за нами тоже накрыло», — сказала пострадавшая.