«Фекальный грузовик» полтора километра разбрасывал фекалии

Полиция штата Индиана остановила грузовик, набитый переработанными человеческими отходами. Об этом говорится в Twitter-аккаунте полицейского участка штата.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что самосвал на протяжении почти мили (1,5 километра) ехал по трассе с неисправными воротами на кузове. Из-за этого в течение долгого времени из него прямо на дорогу сыпались фекалии, что затрудняло движение автомобилям позади.

Полицейские уточнили, что смогли оперативно убрать все отбросы с трассы, и заверили, что они были экологически абсолютно безопасны.

Twitter-аккаунт полиции штата Индиана прославился в середине июня: тогда в нем появился твит, в котором сотрудники напомнили о том, что слишком медленные автомобилисты должны пропускать людей, которые хотят ехать быстрее. Это напоминание собрало более 30 тысяч ретвитов и 90 тысяч лайков, а в комментариях люди благодарили полицию за очень дельный совет, которым мало кто пользуется.

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