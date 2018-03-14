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В Екатеринбурге зажгли факел из фекалий жителей города

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В Екатеринбурге на аэрационной станции зажгли газовый факел на топливе из метана, полученного путем сбраживания иловых остатков городских фекальных сбросов и сточных вод, пишет «Екатеринбург-ТВ».

Газ генерируют несколько специальных сооружений, — метантенок — построенных в декабре 2017 года. Там ил перерабатывается, после чего метан поступает к газовой трубе с расходомерами и анализаторами, позволяющими следить за его характеристиками и эффективностью сжигания.

Следующие полгода сотрудники местного «Водоканала» будут изучать свойства полученного газа и проводить с ним эксперименты. Сам выработанный метан пока просто сжигают, но к конце лета его планируют использовать для отопления и электрификации станции.

Работники «Водоканала» утверждают, что экологичные установки, подобные этой, пока есть только в Москве и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге она рассчитаны на переработку десяти тысяч кубов ила, в то время как системы в других городах не такие масштабные. В будущем на Урале планирует внедрить технологию еще на нескольких аэрационных станциях.

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