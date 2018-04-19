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Американский город стал жертвой фекального поезда и познал «запах смерти»

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Перевозящий фекалии поезд застрял в городе Пэрриш, штат Алабама, его жители жалуются на непрекращающуюся вонь. Об этом пишет Orlando Sentinel.

Вагоны с экскрементами стоят в Пэррише, где живут 982 человека, уже два месяца. «Этот запах просто невыносим, особенно с наступлением сумерек, когда воздух прогревается. Это запах трупов и гниения, запах смерти», — сказала мэр Хизер Холл (Heather Hall).

Так как вагоны стоят неподалеку от полей для софтбола, где проводились соревнования школьников, детям приходится тренироваться и играть на других площадках. Местная жительница Ширлин Пайк (Sherleen Pike) призналась, что время от времени капает мятное масло под нос, потому что не может перенести постоянную вонь.

Груз должен был прибыть на свалку в городе Вест Джефферсон, но его жители выступили против этого. Поезд застрял в Пэррише на время судебного разбирательства. Холл надеется, что ситуация разрешится к лету, иначе, когда наступит жара, запах станет невыносимым.

Поезда ежегодно вывозят отходы из Нью-Йорка в южные штаты после запрета выбрасывать их в Атлантический океан.

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