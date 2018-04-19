Американский город стал жертвой фекального поезда и познал «запах смерти»

Перевозящий фекалии поезд застрял в городе Пэрриш, штат Алабама, его жители жалуются на непрекращающуюся вонь. Об этом пишет Orlando Sentinel.

Вагоны с экскрементами стоят в Пэррише, где живут 982 человека, уже два месяца. «Этот запах просто невыносим, особенно с наступлением сумерек, когда воздух прогревается. Это запах трупов и гниения, запах смерти», — сказала мэр Хизер Холл (Heather Hall).

Так как вагоны стоят неподалеку от полей для софтбола, где проводились соревнования школьников, детям приходится тренироваться и играть на других площадках. Местная жительница Ширлин Пайк (Sherleen Pike) призналась, что время от времени капает мятное масло под нос, потому что не может перенести постоянную вонь.

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Груз должен был прибыть на свалку в городе Вест Джефферсон, но его жители выступили против этого. Поезд застрял в Пэррише на время судебного разбирательства. Холл надеется, что ситуация разрешится к лету, иначе, когда наступит жара, запах станет невыносимым.

Поезда ежегодно вывозят отходы из Нью-Йорка в южные штаты после запрета выбрасывать их в Атлантический океан.

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