Американский город накрыл сильный запах кошачьей мочи

Жители американского города Уилмингтон, штат Северная Каролина, пожаловались на невыносимый запах кошачьей мочи на улицах. Об этом сообщает ABC 11.

По его информации, местный департамент охраны окружающей среды пытается установить источник запаха с 25 ноября. В этот день в организацию поступило более десяти жалоб. Она проверяет несколько предприятий, которые расположены в регионе.

Запах кошачьей мочи преследует жителей Уилмингтона не одно десятилетие. Брэд Ньюленд из департамента охраны окружающей среды штата утверждает, что еще в 1990-е входил в состав команды специалистов, которая работала над решением аналогичной проблемы.

8 декабря сообщалось, что жители Москвы массово жаловались в соцсетях на сильный неприятный запах, распространившийся в центре города.

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