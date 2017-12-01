Полиция задержала индийца со зловонными носками

Жителя Индии, путешествовавшего на автобусе из Дхармашалы в Дели, задержали после скандала с другими пассажирами и полицией. Об этом сообщает The Hindustan Times.

27-летний Пракаш Кумар снял в салоне обувь и носки. Другие пассажиры сделали мужчине замечание и попросили, чтобы он либо убрал носки в багаж, либо выбросил их, потому что неприятный запах заполнил салон, однако Кумар проигнорировал просьбы попутчиков.

Из-за разразившегося спора пришлось несколько раз останавливать автобус. Пассажиры требовали избавиться от зловонного предмета одежды, однако Кумар решительно отказывался. Тогда его попутчики попросили водителя остановиться у ближайшего полицейского участка, где написали жалобу. Однако в участке Кумар устроил шумный скандал и тут же написал жалобу на других пассажиров, заявив, что их претензии были беспочвенны.

Мужчину задержали за нарушение статьи 107/51 Уголовного кодекса Индии (нарушение общественного порядка), но позже отпустили по запросу окружного магистрата поселения Амб, под юрисдикцией которого находится.

