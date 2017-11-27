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Израильские полицейские отправили женщину в полет выстрелом из вонючего водомета

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Полиция Израиля мощной струей воды со зловонной жидкостью сбила с ног женщину, которая шла мимо демонстрации иудеев-ортодоксов в Иерусалиме. Видео публикует Ruptly.

О состоянии женщины не сообщается.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 ноября. Ортодоксы протестовали против обязательного призыва в армию, рассевшись на центральной площади города. После нескольких залпов из водяной пушки они начали расходиться.

19 октября в сети появилось видео, на котором женщина-солдат израильской армии в одиночку разгоняет толпу ультраортодоксов, перекрывших движение на одной из городских улиц.

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