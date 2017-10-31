Запах тухлых яиц сорвал работу полицейского участка в Марселе

Работа одного из полицейских участков французского города Марсель была нарушена из-за резкого запаха тухлых яиц. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает BFMTV.

Как отметили сотрудники комиссариата, повышение концентрации сероводорода привело к тому, что полицейские вынуждены были выйти на улицу, чтобы отдышаться: у стражей порядка наблюдалось першение в горле и покраснение глаз. Аналогичная ситуация повторилась несколько дней подряд, примерно в одно и то же время — около полудня.

Обычно резкие и неприятные запахи в отделениях полиции источает одежда задержанных, уточняет телеканал. Однако в данном случае запах гораздо сильнее. Источник вони определить пока не удается.

9 сентября сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) после жалоб жителей возбудила несколько административных дел в связи с неоднократными выбросами сероводорода в Москве.