Желание съесть бутерброд принесло женщине семь миллионов рублей

Американка решила купить суп и бутерброд и сорвала джекпот в лотерею

Жительница американского населенного пункта Абингтон, штат Мэриленд, сорвала джекпот в лотерею благодаря желанию съесть бутерброд. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

64-летняя женщина отправилась в магазин и решила купить суп и бутерброд. Она сделала заказ и в ожидании пищи решила потратить лишние 20 долларов на лотерейные билеты.

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Один из купленных американкой билетов стоил десять долларов и принес ей богатство в размере 103,4 тысячи долларов (около семи миллионов рублей).

Женщина заявила, что не знала о выигрыше до тех пор, пока в тот же день не проверила результат розыгрыша в мобильном приложении лотереи. Узнав о победе, американка написала мужу сообщение: «Это безумие. Похоже, я выиграла крупный приз».

По словам женщины, полученные деньги позволят ей выйти на пенсию после 45 лет работы правительственным подрядчиком и выплатить кредиты за два автомобиля.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Клэр, штат Южная Австралия, получила бесплатный лотерейный билет и разбогатела. Женщина планирует потратить выигрыш на нужды семьи.