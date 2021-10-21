Похудевшая Адель вышла в свет и получила критику в сети из-за внешнего вида

Британская певица Адель, похудевшая на 45 килограммов, вышла в свет и получила критику от пользователей сети в адрес своего внешнего вида. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость во время бейсбольного матча между командами Los Angeles Lakers и Golden State Warriors на спортивной арене Staples Center в Лос-Анджелесе во вторник, 19 октября. Звезда была одета в коричневый кожаный костюм, состоящий из пиджака и брюк, черные туфли на каблуках и шубу марки Louis Vuitton стоимостью 3900 фунтов стерлингов (383 тысячи рублей). Ее образ дополнила небольшая сумка того же бренда за 1660 фунтов стерлингов (163 тысячи рублей), золотые серьги и кольца.

Пользователи сети раскритиковали образ исполнительницы в комментариях под материалом. «Отвратительное лицо. Ужасный голос. Она плохой человек», «Она никогда мне не нравилась. Когда она похудела, то стала еще страшнее, чем раньше», «Ужасное лицо. Она меня бесит», «Как можно было так безвкусно одеться? Все дорогое, а смотрится как на бездомной», «Мерзкая тетка в морщинах», — писали они.

Ранее в октябре Адель стала героиней обложки нового номера британской версии журнала Vogue. Знаменитость снялась для первого разворота в ярко-желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте, которое дизайнер бренда изготовила специально для фотосессии. Образ поп-исполнительницы дополнила брошь ювелирного дома Tiffany, яркий макияж и объемная укладка.