Назван самый дорогой в мире бренд

На первом месте в рейтинге топ-100 самых дорогих брендов мира оказалась корпорация Apple, рейтинг составила компания Interbrand.

Стоимость Apple за год выросла на 26 процентов (до 408,3 миллиарда долларов). Второе и третье место досталось компаниям Amazon (рост на 24 процента, до 249,3 миллиарда долларов) и Microsoft (на 27 процентов, до 210,2 миллиарда). В пятерку также попали Google и Samsung.

Общая стоимость 100 брендов рейтинга взлетела за год на 15 процентов, до 2,3 триллиона долларов. При этом на первые три места приходится 33 процента стоимости всех входящих в рейтинг компаний. В среднем стоимость бренда увеличилась за год на десять процентов.

Наиболее значительный рост показали технологические компании (плюс 26 процентов). Самым быстрорастущим брендом оказался Tesla, поднявшись с 40-го на 14-е место. Самую плохую динамику показали производитель фотоаппаратов Canon (минус 14 процентов) и сеть одежды Zara (минус девять процентов).

Ранее консалтинговая компания Brand Finance назвала самые дорогие бренды России. Лидером рейтинга стал Сбер. За последний год стоимость бренда Сбер снизилась на 13 процентов и составляет 730,6 миллиарда рублей (9,3 миллиарда долларов). На втором месте — «Газпром» (496 миллиардов рублей при росте на 3,1 процента), на третьем — «Лукойл» (423,4 миллиарда, рост на 14,2 процента).