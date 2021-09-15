Apple «похоронила» популярные iPhone

Apple изъяла из продажи iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Это следует из информации на сайте компании.

По состоянию на 15 сентября в актуальной линейке смартфонов Apple присутствуют восемь моделей. Кроме новых iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max, в официальном интернет-магазине можно приобрести iPhone 12 и 12 mini, а также iPhone 11 и iPhone SE второго поколения. Выпущенные в 2018 и 2019 годах соответственно популярные модели iPhone Xr и 11 были сняты с производства и продажи.

Apple периодически «хоронит» девайсы предыдущего поколения после анонса новых смартфонов. Так, в 2020 году компания сняла с продажи iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, в 2019 году — iPhone XS и XS Max. Флагманские устройства серии iPhone 13 были представлены 14 сентября.

Самым доступным аппаратом в актуальной линейке бренда является iPhone SE, который можно приобрести за 39 990 рублей. Самым дорогим — iPhone 13 Pro Max с накопителем на один терабайт, доступный за 160 тысяч рублей. Новые модели появятся в продаже с 24 сентября.

Представленный в 2019 году iPhone 11 является самым востребованным смартфоном марки Apple на российском рынке. Об этом говорится в актуальном отчете сервиса «Билайн.Аналитика».