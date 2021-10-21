Рыболов поймал рекордную травоядную рыбу на наживку для хищного окуня

В Айдахо рыболов поймал самого большого белого амура в штате

В американском штате Айдахо рыболов поймал белого амура рекордного размера. Об этом сообщает издание USA Today.

Рекордная рыба клюнула, когда Крис Эндикотт из города Меридиан, Айдахо, удил малоротого окуня в реке Снейк, берущей начало в национальном парке Йеллоустон. Это стало неожиданностью для рыболова, поскольку его наживка была рассчитана на хищных рыб, а взрослые амуры травоядны и питаются водорослями.

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Длина рыбы составила 127 сантиметров, а вес — 21,2 килограмма. Это на 3,2 килограмма больше, чем самые большие амуры, ранее пойманные в этом штате и зарегистрированные Департаментом рыбы и дичи Айдахо.

Первоначально белые амуры обитали в реке Амур, на территории Китая и Северного Вьетнама, но затем распространились по всему миру. В США они попали в 1960-е годы и теперь встречаются в 45 из 50 штатов. Представители этого вида могут вырастать до 1,5 метра. Средний вес взрослой особи составляет 25 килограммов.

В 2018 году сообщалось, что в Китае поймали белого амура-мутанта. Голова необычной рыбы напоминала птичью.