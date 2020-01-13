Рыбак поймал на удочку 159-килограммовую рыбу размером с человека

В прибрежных водах американского штата Флорида рыбак Джейсон Бойлл (Jason Boyll) поймал 159-килограммовую рыбу размером с человека. Об этом сообщает портал UPI.

31 декабря 2019-го Бойлл опубликовал фотографии гигантского групера вида Hyporthodus nigritus в своем Instagram-аккаунте. «Отличное завершение 2019 года!!!» — подписал рыбак серию снимков.

Необычным уловом заинтересовался исследовательский институт дикой природы и рыбного хозяйства Флориды. Эксперты выложили фото Бойлла с групером на официальной странице института в Instagram. Они отметили, что групер был пойман на удочку 29 декабря на глубине около 180 метров. Биологи заключили, что этой особи около 50 лет.

По данным UPI, крупнейший представитель Hyporthodus nigritus, выловленный на территории Флориды, весил около 198 килограммов.

Групер известен своими крупными размерами: он может вырастать до 2,8 метра в длину и достигать веса в 360 килограммов. Его запрещено ловить из-за угрозы исчезновения всего вида.

В октябре 2019 года сообщалось, что в американском штате Миннесота рыболов поймал маскинонга рекордной величины. Длина рыбы составляла 145,4 сантиметра, а вес — 21,3 килограмма. Вытащить его помогал другой рыбак, оказавшийся рядом.

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