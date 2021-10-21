Фестиваль Bubble Comics Con в Москве перенесли

В связи с введением в Москве режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября фестиваль Bubble Comics Con перенесли на 18-19 декабря. Купленные входные билеты остаются в силе, для гостей мероприятия также существует возможность полностью вернуть стоимость билета. Об этом организаторы фестиваля рассказали «Ленте.ру».

Изначально мероприятие должно было пройти 30-31 октября. Планировалось, что дресс-кодом будут наряды для Хэллоуина.

Фестиваль кино, игр и комиксов от ведущего российского комикс-издательства Bubble состоится в выставочном комплексе «Экспоцентр» в COVID-Free формате. В нем примут участие звезды кино, известные художники комиксов и лучшие российские косплееры. В рамках программы также будут анонсированы новинки и эксклюзивы от Bubble Studios.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Работу приостановят организации сферы услуг, общепита и развлечений, среди которых рестораны и торговые центры. Также не будут оказываться услуги в центрах «Мои документы» за исключением особых случаев.