«Майор Гром» стал самым популярным фильмом Netflix

Российская картина «Майор Гром: Чумной доктор» стала самым популярным фильмом на международном стриминговом сервисе Netflix в июле. Об этом сообщает портал FlixPatrol.

Ленту посмотрели в 80 странах. На втором месте оказался фильм «Улица страха. Часть 1: 1994», на третьей строчке — «Кроваво-красное небо».

В июле сообщалось, что зарубежные зрители фильма «Майор Гром: Чумной доктор» высоко оценили дебют российского кинокомикса на Netflix, расхвалив его в Twitter и на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Картина оказалась в топе просмотров на сервисе уже в начале месяца.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — фильм режиссера Олега Трофима, основанный на серии одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics. По сюжету, майор петербургской полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером, сталкивается с загадочным противником — человеком в маске Чумного Доктора.