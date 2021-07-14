Зарубежные зрители высоко оценили российский фильм «Майор Гром» на Netflix

Зарубежные зрители фильма «Майор Гром: Чумной доктор» высоко оценили дебют российского кинокомикса на стриминг-сервисе Netflix. Отзывы были опубликовали в Twitter.

Major Grom: Plague Doctor



A Russian action flick with a bit of Batman, Sherlock Holmes and V for Vendetta influences. Thoroughly enjoyed the story-telling, and the cast were likeable. The protagonist’s motivations will make you wanna do the same.



8/10🌟 — #RakyatJagaRakyat 🏴NZ22 (@ajhadzmy) July 8, 2021

«Российский экшен, в котором чувствуется влияние "Бэтмена", "Шерлока Холмса" и "V значит вендетта". Повествование приносит удовольствие, как и актерский состав в фильме. Мотивы главного героя понятные: в похожей ситуации вы поступите так же как и он».

Пользователи соцсети отдельно похвалили игру исполнителя главной роли Тихона Жизневского. Многие комментаторы отметили общие черты Жизневского и звезды кинокомикса «Люди Икс» актера Майкла Фассбендера.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «Майор Гром» набрал 87 процентов одобрения из 100 возможных. В комментариях на сайте зрители сравнили фильм с кинокомиксами о Бэтмене, похвалили ленту за стиль и ожидают продолжения.

Премьера супергеройской картины состоялась 1 апреля. В июле стало известно, что он занял первую строчку в топе премьер стриминг-сервиса Netflix.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — российский фильм режиссера Олега Трофима. Сюжет ленты основан на серии одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics. Майор петербургской полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером, сталкивается с загадочным противником — человеком в маске Чумного Доктора.