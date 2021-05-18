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Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за нарушений

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Роспотребнадзор временно приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке в связи с нарушением действующих на фоне пандемии COVID-19 мер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении указывается, что московское управление санитарного ведомства возбудило административное расследование в отношении «площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, — АО "ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ"».

В процессе расследования сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, недостаток дезинфицирующих средств, также в ЦДМ не оказалось предназначенного для обеззараживания воздуха оборудования. Помимо прочего, выяснилось, что площадка не располагала результатами теста на коронавирус своих сотрудников клининга и технического персонала. В связи с этим магазин опечатали.

ТАСС указывает, что ранее в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых видно толпу людей, приехавших в ЦДМ на автограф-сессию с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

В апреле 2021 года сообщалось, что владелец здания бывшего «Детского мира» на Лубянке рассматривает возможность переделать его под более богатых покупателей, чтобы повысить доходы от аренды. Утверждалось, что АО «Лубянка-Девелопмент», владеющее Центральным детским магазином (ЦДМ), работает над новой концепцией торгового комплекса.

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