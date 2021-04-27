Бывший «Детский мир» на Лубянке переделают под богатых

Владелец здания бывшего «Детского мира» на Лубянке может переделать его под более богатых покупателей, чтобы повысить доходы от аренды, пишет РБК.

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АО «Лубянка-Девелопмент», владеющее Центральным детским магазином (ЦДМ), работает над новой концепцией торгового комплекса. Планируется расширить перечень товаров и услуг, изменить формат общественного питания и «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения».

Также хотят на первом этаже заменить арендаторов галереи на более крупных и сетевых. В прошлом году выручка ЦДМ от аренды рухнула на 41 процент, до 698 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что сделать в центре Москвы эффективный торговый центр, ориентированный только на детей и подростков, невозможно. Окончательное решение по изменению концепции ЦДМ пока не принято.

Ранее сообщалось, что в России выросла популярность магазинов для бедных. В бюджетном сегменте находятся 55 процентов потребителей, в верхнем — 10 процентов, а средний стремительно сокращается (он составляет всего 15 процентов).

За прошлый год на второе место в списке дискаунтеров вышла сеть магазинов «Светофор». Ее выручка увеличилась на 38,8 процента (до 188,7 миллиарда рублей). Она оказалась второй по приросту торговой площади, уступив только X5 Retail Group, обогнав «Магнит».