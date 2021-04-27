Бывший «Детский мир» на Лубянке переделают под богатых

Владелец здания бывшего «Детского мира» на Лубянке может переделать его под более богатых покупателей, чтобы повысить доходы от аренды, пишет РБК.
АО «Лубянка-Девелопмент», владеющее Центральным детским магазином (ЦДМ), работает над новой концепцией торгового комплекса. Планируется расширить перечень товаров и услуг, изменить формат общественного питания и «сфокусироваться на привлечении более высокодоходных групп населения».
Также хотят на первом этаже заменить арендаторов галереи на более крупных и сетевых. В прошлом году выручка ЦДМ от аренды рухнула на 41 процент, до 698 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что сделать в центре Москвы эффективный торговый центр, ориентированный только на детей и подростков, невозможно. Окончательное решение по изменению концепции ЦДМ пока не принято.
Ранее сообщалось, что в России выросла популярность магазинов для бедных. В бюджетном сегменте находятся 55 процентов потребителей, в верхнем — 10 процентов, а средний стремительно сокращается (он составляет всего 15 процентов).
За прошлый год на второе место в списке дискаунтеров вышла сеть магазинов «Светофор». Ее выручка увеличилась на 38,8 процента (до 188,7 миллиарда рублей). Она оказалась второй по приросту торговой площади, уступив только X5 Retail Group, обогнав «Магнит».