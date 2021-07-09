Российский боевик «Майор Гром» возглавил рейтинг в зарубежном Netflix

Российский блокбастер «Майор Гром: Чумной доктор» режиссера Олега Трофимова стал одним из самых популярных фильмов в международном рейтинге платформы Netflix. Об этом свидетельствуют данные статистического сервиса FlixPatrol.

Спустя сутки после появления «Майора Грома» на стриминговом сервисе (фильм стал доступен для иностранных зрителей на Netflix вечером 7 июля), кинокомикс занял лидирующую позицию рейтинга в Чехии, Италии, Испании, Швейцарии, Бельгии, Бразилии, Венгрии и других странах. А еще в 64 регионах лента вошла в топ-10.

«Майор Гром: Чумной доктор» вышел на российские экраны в 2021 году. Кассовые сборы картины составили почти 4,5 миллиона долларов.

18 мая Роспотребнадзор опечатал ЦДМ, где проходила автограф-сессия актеров фильма. На мероприятие пришло слишком большое количество человек, а организаторы не смогли обеспечить должные санитарные меры.