Прогноз российских властей по росту электромобилей поставили под сомнение

Парк легковых электромобилей в России может вырасти до 630 тысяч штук к 2030 году, прогнозирует международное рейтинговое агентство PricewaterhouseCoorers (PwC), пишет «Коммерсантъ». Это гораздо скромнее, чем заложенный правительством рост.

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По данным PwC, в прошлом году в стране было зарегистрировано 10,8 тысячи экологичных машин. По подсчетам аналитиков, рынок электромобилей в России будет ежегодно расти в 1,5 раза. Это ставит под сомнение прогноз российских властей, согласно которому к 2030 году парк достигнет 1,4 миллиона машин (включая LCV).

«Только в рамках инерционного сценария, который вообще не предполагает стимулирования развития такого транспорта и инфраструктуры для него, цифра ближе к ожиданиям PwC — 540 тысяч машин к 2030 году», — отметили в агентстве. Аналитический центр при правительстве (АЦ) закладывает еще менее оптимистичные цифры: 350 тысяч к 2030 году.

Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и водородомобилей начнут строить в России к 2024 году. Об этом ранее заявил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Производству в России электромобилей трех брендов (Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста») будет налажено в ближайшие два-три года.