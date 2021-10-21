Арестованы фигуранты дела о хищении недвижимости в Москве на миллиард рублей

Тверской районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте основного фигуранта дела о хищении столичной недвижимости на один миллиард рублей у правительства Москвы — бывшего заместителя главы московского департамента имущества Игоря Игнатова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Экс-чиновник объявлен в международный розыск. Также арестованы остальные фигуранты дела. Источник не уточнил детали о них.

По версии следствия, Игнатов на посту заместителя руководителя департамента имущества Москвы в 2007 году создал преступное сообщество для хищения и легализации недвижимого имущества Мосрыбкомбината и Московского комитета по науке и технологиям общей стоимостью один миллиард рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил Игнатова в отставку в 2011 году в связи с переходом на другую работу.