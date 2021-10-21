Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено

Следственный комитет России закончил расследование дела о хищении 120 объектов недвижимости в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Перед судом предстанут четыре фигуранта: экс-председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, бизнесмен Кирилл Посашков и бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Широков. Заказчики данного преступления находятся в международном розыске.

По оценке следствия, общий ущерб составил два миллиарда рублей. При этом, по подсчетам следствия, обвиняемые планировали похитить недвижимость на сумму свыше 10 миллиардов рублей. После ознакомления фигурантов с материалами дела оно будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.

Первые задержания по делу о хищении столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особяков, прошли в сентябре 2012 года. В декабре того же года Тверской суд санкционировал арест бывшего руководителя территориального управления Росимущества по Москве Анатолия Шестерюка, который позднее поменял статус с обвиняемого на свидетеля. По версии следствия, высокопоставленные чиновники Росимущества выдавали дорогостоящие объекты государственной недвижимости в управление подконтрольных брошенных госпредприятий, не имеющих имущества и персонала, а затем отчуждали их с помощью банка «Московский капитал» под видом уплаты долгов.

