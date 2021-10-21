Италия сообщила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа

Италия сообщила об эпидемии среди домашних птиц высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ).

Вспышка заболевания произошла на коммерческой ферме по откорму индеек на севере страны. Организация рассказала, что хозяйство в Ронко-аль-Адидже в провинции Верона лишилось 200 из 13 тысяч птиц.

Ранее в России в нескольких поселках Тюменской области из-за вспышки птичьего гриппа на местной птицефабрике объявили режим чрезвычайной ситуации. По информации агентства, режим ЧС ввели в поселках Боровский и Андреевский в 20:00 16 октября. До этого птицефабрику отправили на карантин на три недели, а птиц изъяли.

В июле стало известно, что в Китае три человека заразились высокопатогенным птичьим гриппом H5N6. Одна из них, 54-летняя женщина, умерла спустя десять дней после выявления первых симптомов. Случаи инфицирования зафиксированы на юго-западе страны.