Раскрыта причина массовой гибели птиц в Крыму

Специалисты выяснили причину массовой гибели птиц на Крымском полуострове в районе Арабатской стрелки. По словам министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Славгородской, к смерти пернатых привел птичий грипп. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на радио «Крым».

Результаты анализов, проведенных Россельсхознадзором, опровергли версии об антропогенном факторе, включая химическое загрязнение, и раскрыли, что птицы погибли от вирусной инфекции. Эксперты не рекомендуют посещать очаг, чтобы предотвратить дальнейшее распространение смертоносного для животных заболевания.

Ранее сообщалось, что явление затронуло несколько видов птиц. В районе Арабатской стрелки, представляющей собой узкую косу длиной сто километров, погибли около 7000 черношейных поганок, примерно три сотни уток-пеганок и три сотни морских голубков. Падеж также коснулся степных чаек и больших поганок. Региональным комитетом по ветеринарии были приняты совместные меры с Россельхознадзором для предотвращения распространения заболевания.