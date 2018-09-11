Обнаружены последствия смертоносной катастрофы

Ученые Научно-технического университета Китая обнаружили сотни мумифицированных тушек пингвинов Адели (Pygoscelis adeliae), которые погибли 750 лет назад. Причиной массовой гибели птиц исследователи называют погодные аномалии, при этом очень велика вероятность повторения таких событий в будущем. Об этом сообщает издание Science Alert.

Мумии животных с хорошо сохранившейся кожей, перьями и скелетом были найдены в 2016 году на антарктическом полуострове, на один квадратный метр которого приходилось по 10-15 тушек. Большинство погибших птиц было птенцами, поскольку молодые пингвины наиболее уязвимы для сильных дождей и снега из-за отсутствия водонепроницаемого оперения. В результате у них развивается смертельно опасная гипотермия.

Подобный случай произошел в 2013-2014 годах и в 2016-2017 годах, когда почти все птенцы, родившиеся во время периода размножения десятков тысяч пингвинов, погибли во время длительных осадков на острове Буревестника. Pygoscelis adeliae пока не находятся под угрозой исчезновения, поскольку на настоящий момент существует 250 колоний птиц, а также суперколония из 1,5 миллиона пингвинов. Однако ученые полагают, что в будущем ситуация может усугубиться из-за изменения климата и учащения экстремальных погодных явлений.

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