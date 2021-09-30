В Крыму зафиксировали массовую гибель птиц

Специалисты зафиксировали массовую гибель птиц на озере Сиваш на северо-западе Крымского полуострова. В настоящее время принимаются меры для локализации очага заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы регионального комитета по ветеринарии Валерия Иванова, принимаются совместные меры с Россельхознадзором, чтобы предотвратить распространения заболевания, чтобы оно не передавалось на домашнюю птицу Ленинского района. Причины произошедшего пока не раскрываются.

Явление затронуло несколько видов птиц. В районе Арабатской стрелки, представляющей собой узкую косу длиной сто километров из ракушечного материала, погибли около семи тысяч черношейных поганок, примерно три сотни уток-пеганок и три сотни морских голубков. Падеж также коснулся степных чаек и больших поганок.

Ранее международная группа ученых связала случай необъяснимой массовой гибели птиц на Западном побережье США с повышением температуры океана из-за глобального потепления. Согласно специалистам, животные умерли от голода, вызванного падением содержания зоопланктона в водах Тихого океана. Ученые предрекли, что подобные случаи будут повторяться, поскольку последствия от глобального потепления становятся все более выраженными.