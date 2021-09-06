В России вывели производящих яйца для вакцины кур

Ученые из ВНИИГРЖ: яйца «русской белоснежной» подходят для производства вакцин от гриппа

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных (ВНИИГРЖ) вывели породу кур «русская белоснежная», яйца которой можно использовать для производства вакцин. Об этом сообщают «Известия».

Особенностью новой породы также является морозоустойчивость и невосприимчивость к лейкозу, который поражает большинство домашних птиц. Кроме того, яйца «русской белоснежной» отличаются большим объемом специальной амниотической жидкости, которая окружает эмбрион. Именно в ней размножается вирус для вакцин. Этого удалось добиться путем отбора кур-матерей, которые несли самые крупные яйца, но с маленьким желтком.

Помимо этого у новой породы отсутствует иммунитет, который мог бы уничтожить вирус. Для этого ученые отбирали кур, у которых отсутствовали антитела против разных вирусов, и не вакцинировали птиц от ряда болезней.

По словам экспертов, яйца данных кур можно использовать для создания вакцин от двух распространенных штаммов вируса гриппа (A/Swine и B/Washington), а также для производства препаратов от болезней сельскохозяйственных животных.

В настоящее время идет регистрация новой породы, а яйцам еще предстоит пройти финальные испытания.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что из-за необходимости специальных яиц для производства вакцин, в том числе вакцин от коронавируса, Россия попала в полную зависимость от их импорта. По его словам, для производства нужны специальные яйца — без патогенной микрофлоры, — но таких фабрик в стране нет.