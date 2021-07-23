В Китае зафиксирована первая смерть от высокопатогенного птичьего гриппа

В Китае три человека заразились высокопатогенным птичьим гриппом H5N6, один из них скончался. Об этом сообщает РИА Новости.

54-летняя женщина умерла спустя десять дней после выявления первых симптомов. Случаи инфицирования зафиксированы на юго-западе страны.

6 июля тем же вирусом заболел 55-летний житель города Бачжун китайской юго-западной провинции Сычуань. Местные эксперты сообщили, что эта разновидность птичьего гриппа не передается от человека человеку, заразиться можно лишь от пернатых. Также в Китае начался забой птицы в зараженном городе. Власти проводят дезинфекцию в домах заболевших и на прилегающих участках соседей.

Ранее китайские врачи зафиксировали первого человека, заболевшего птичьим гриппом H10N3, который до этого передавался только между животными.