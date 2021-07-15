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В Китае снова выявили случай заражения человека птичьим гриппом

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
На юго-западе Китая снова выявили случай заражения человека птичьим гриппом

В городе Бачжун китайской юго-западной провинции Сычуань снова выявили случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное телевидение Китая.

Заболевшим оказался 55-летний мужчина. 30 июня у него поднялась температура, 4 июля его госпитализировали, а 6 июля центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Сычуань выявил, что пациент заражен вирусом H5N6.

В настоящее время местное управление по вопросам здравоохранения ведет медицинское наблюдение и делает анализы всем, кто контактировал с домашней птицей. Другие ведомства проводят забой птицы, дезинфицируют помещения в доме зараженного и окружающую среду в соседних фермерских хозяйствах.

Местные эксперты по контролю и профилактике заболеваний пришли к выводу, что речь идет о случае передачи H5N6 от птицы к человеку. О передаче вируса от человека к человеку не поступало, риск масштабного распространения заболевания крайне низок.

1 июня в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Ранее он передавался только между животными. Власти сочли заражение случайным, но посоветовали гражданам не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми пернатыми.

По словам бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, в этом гриппе нет ничего страшного, если в характеристиках штамма не найдут сверхпатогенных веществ. Он отметил, что Китай находится в Северном полушарии, а «генетическая кузница опасных для человека штаммов» формируется в южном.

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