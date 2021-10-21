В Москве дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение

На юго-востоке Москвы появилась первая в городе камера, фиксирующая проезд между полос

На юго-востоке Москвы появилась первая в столице камера, фиксирующая проезд между полос мотоциклов и машин. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Уточняется, что за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей. Позднее такие же камеры будут установлены и «в других проблемных местах».

В столичном Дептрансе отметили, что некоторые водители регулярно пытаются проехать между полос, в том числе использовать рефюж, которым из соображений безопасности выделены полосы для общественного транспорта. Из-за этого у других автовладельцев не остается бокового интервала, что в случае возникновения опасной ситуации означает отсутствие места для маневра.

19 октября стало известно, что в столице с помощью камер начали фиксировать езду автомобилей без включенных фар. Первый такой комплекс установили на востоке города.