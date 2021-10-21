Служившего в Советской армии ветерана АТО задержали по требованию Литвы

В Литве заочно осудили ветерана АТО, участвовашего в штурме телебашни в Вильнюсе в 1991-м

В Греции по запросу Литвы был задержан служивший в Советской армии ветеран антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Александр Радкевич. Об этом сообщила в Facebook правозащитница, координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека на Украине Ольга Решетилова.

По ее словам, бывший участник военных действий в Донбассе заочно осужден по делу о событиях в Вильнюсе зимой 1991 года. По версии следствия, Радкевич 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, где происходило противостояние между литовскими гражданами и советскими военными.

Правозащитница отметила, что Радкевича обвинили в тяжких военных преступлениях — убийстве, бесчеловечном обращении, использовании запрещенных методов ведения войны — лишь за то, что он был причастен к военной операции СССР в Литве.

При этом, добавила Решетилова, сам военный не знал о приговоре и изначально выступал в качестве свидетеля по данному делу в рамках оказания правовой помощи Украиной Литве в расследовании событий 1991 года. Она также указала, что по этому делу осуждены еще не менее 10 граждан Украины, которые «оказались не в том месте и не в то время».

13 января 1991 года советские десантники и бойцы «Альфы» штурмовали здание телецентра в Вильнюсе, так как Литва стремилась выйти из состава СССР. В ходе столкновений митингующих с военными при попытке захвата телебашни погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Расследование всех обстоятельств событий 12-13 января 1991 года началось после окончательного отделения Литвы от СССР. В 1996-м в Вильнюсе начался процесс по делу «О государственном перевороте 13 января 1991 года». В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время событий 1991 года.