Бывший СССР
 
Последние новости
В Москве усилят контроль за соблюдением ограничений через соцсети и камеры
Врач дал рекомендации по частоте ревакцинации
Российская плюс-сайз-модель одолжила у фирмы 105 миллионов рублей и сбежала
Испытания смертоносного «Маркера» на Восточном завершены
Миранчука признали худшим игроком «Аталанты» в матче против «Манчестер Юнайтед»
Основатель группы «Ляпис Трубецкой» ударил зрителя концерта и попал на видео
МВД прокомментировало обыски у замглавы администрации Тамбовской области
Стал известен формат обучения в МГУ во время нерабочих дней
Польша назвала причину для отказа от сертификации «Северного потока-2»
Новости партнеров

Служившего в Советской армии ветерана АТО задержали по требованию Литвы

В Литве заочно осудили ветерана АТО, участвовашего в штурме телебашни в Вильнюсе в 1991-м
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Olha Reshetylova в Facebook

В Греции по запросу Литвы был задержан служивший в Советской армии ветеран антитеррористической операции (АТО) в Донбассе Александр Радкевич. Об этом сообщила в Facebook правозащитница, координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека на Украине Ольга Решетилова.

По ее словам, бывший участник военных действий в Донбассе заочно осужден по делу о событиях в Вильнюсе зимой 1991 года. По версии следствия, Радкевич 11 января 1991 года был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, где происходило противостояние между литовскими гражданами и советскими военными.

Правозащитница отметила, что Радкевича обвинили в тяжких военных преступлениях — убийстве, бесчеловечном обращении, использовании запрещенных методов ведения войны — лишь за то, что он был причастен к военной операции СССР в Литве.

При этом, добавила Решетилова, сам военный не знал о приговоре и изначально выступал в качестве свидетеля по данному делу в рамках оказания правовой помощи Украиной Литве в расследовании событий 1991 года. Она также указала, что по этому делу осуждены еще не менее 10 граждан Украины, которые «оказались не в том месте и не в то время».

13 января 1991 года советские десантники и бойцы «Альфы» штурмовали здание телецентра в Вильнюсе, так как Литва стремилась выйти из состава СССР. В ходе столкновений митингующих с военными при попытке захвата телебашни погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.

Расследование всех обстоятельств событий 12-13 января 1991 года началось после окончательного отделения Литвы от СССР. В 1996-м в Вильнюсе начался процесс по делу «О государственном перевороте 13 января 1991 года». В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время событий 1991 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оценены перспективы сохранения СССР силой
Литовского политика лишили ордена за отрицание советской агрессии
Литва выдала европейские ордера на арест бывших советских омоновцев
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0119 августа

А в Киеве дядька.

30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
23:2719 октября

Зеленский рассказал о главном партнере Украины в сфере обороны

22:1119 октября

Попавшая на «Миротворец» 12-летняя девочка обратилась к генсеку ООН

21:2219 октября

На приемную депутатов Киевсовета от «Слуги народа» совершили нападение

Бывший СССР00:0118 августа

Афганский приход.

Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
20:5819 октября

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

20:2219 октября

Врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили

19:4019 октября

МИД России назвал вероломным задержание украинскими военными представителя ЛНР

Бывший СССР00:0420 августа

Поговорите тут.

Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
18:4319 октября

Украина решила поделиться опытом с НАТО

17:5819 октября

В Литве нашли способ отомстить Минску за нелегалов

17:5319 октября

Вся территория Южной Осетии осталась без электричества

Россия
Минпросвещения направило регионам рекомендацию о каникулах в школах
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Камеры на дорогах Москвы начали фиксировать еще одно нарушение
В Москве объявлен локдаун.
 
Пушков оценил отказ делегатов стран Балтии слушать речь Матвиенко
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса.
Кого переведут на удаленку и кто будет соблюдать домашний режим?
Стало известно о работающих на пределе кладбищах в российском регионе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Польша назвала причину для отказа от сертификации «Северного потока-2»
Европа назвала способ снизить газовую зависимость от России
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
«Роснефть» подвела итоги полевого сезона арктических научных исследований
Точка притяжения.
Реставрация вдохнет новую жизнь в здание Центрального телеграфа
Все материалы
Силовые структуры
Спародировавшую генерала МВД Ирину Волк отправили в колонию на три месяца
Расследование дела о похищенной недвижимости в Москве завершено
Банде налетчиков из ФСБ запросили большие тюремные сроки
«На воле будет сложнее, чем в тюрьме»
Самый авторитетный вор в законе вышел на свободу. Как его встретит преступный мир?
Организовавшую подпольное казино россиянку приговорили к трем годам тюрьмы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Правительство сделает поблажки некоторым СМИ с иностранным финансированием
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Телезрителям показали порно во время прямого эфира
Блогерша запросила свои личные данные у крупного интернет-магазина и удивилась
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина отказалась готовить и убирать для мужа из-за одного факта
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Голливудский актер обругал Гарри Стайлса за фото в платье на обложке Vogue
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Эмма Уотсон посетила ковровую дорожку впервые за два года и подверглась критике
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Дочь Анджелины Джоли появилась на ковровой дорожке в старом платье матери
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Hyundai готовит Creta с новым дизайном
Тяжеловесы: рассматриваем конкурентов нового Lexus LX
Внедорожники, которые не дадут японскому вездеходу спать спокойно
УАЗ берет курс на электромобили
Автомобили, которых вы не ожидали от Peugeot
Победитель Indianapolis 500, первый кабриолет с жесткой крышей и другие
Дизайн нового Range Rover рассекретили за неделю до премьеры
Победы Баварии: эпохальные модели BMW
Однодверный компакт, великолепные родстеры, первый электрокар и другие машины
Land Rover показал первую фотографию нового Range Rover
Все материалы
Среда обитания
В Москве начали проводить кастинги для арендаторов квартир
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Угольный гигант проспонсирует борьбу с изменением климата
Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки
Алена Водонаева решила купить квартиру для кота
Со счастливым концом.
Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Переполняет чувство гордости»:
как в России зарождалось театральное искусство и появился первый театр
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы