Ученый раскрыл опасность применения смазки вместо увлажняющего крема

Химик раскрыл опасные последствия применения смазки вместо увлажняющего крема. Соответствующий материал публикует The Sun.

По информации издания, в TikTok стали набирать популярность ролики, в которых девушки рекомендуют использовать смазку Durex в качестве увлажняющего средства для кожи лица. Так, блогерша Ради (Rady) объяснила, что одним из ключевых ингредиентов смазки является пропиленгликоль, который, по ее словам, притягивает влагу к верхним слоям кожи и придает ей сияние и упругий вид.

Ученый и основатель бренда по уходу за кожей SOS Serum Брюс Грин (Bruce Green) заверил, что нанесение смазки на лицо может вызвать появление прыщей или высушить кожу. «Многие смазки на масляной или водной основе с высоким содержанием глицерина могут забивать поры и притягивать к себе бактерии и пыль, что может стать причиной высыпаний», — сказал химик.

Помимо этого, по словам Грина, многие смазки имеют индекс текучести расплава. В связи с этим после повышения температуры тела вещество может стать более жидким и соскользнуть с лица вместе с нанесенным поверх него макияжем. «Составы с высоким содержанием силикона также могут ослабить поглощение влаги кожей, что приводит к сухости и шелушению», — заключил он.

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