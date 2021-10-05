Врач раскрыл опасность частого мытья тела

Доктор из Нью-Йорка раскрыл опасность частого мытья тела и волос. Серия роликов появилась в его TikTok-аккаунте.

По словам Майка Варшавски (Mike Varshavski), слишком частое мытье приводит к появлению микротрещин на коже, которые пропускают болезнетворные бактерии в организм. Он объяснил, что человеку необходимо принимать душ по мере загрязнения тела. «Если вы целый день сидели дома и не занимались спортом, а ваши волосы чистые и не сальные, то можно не принимать душ в этот день», — заверил врач.

Более того, Варшавски подчеркнул, что ежедневное мытье тела уничтожает защитный слой, состоящий из полезных бактерий, которые защищают организм от заболеваний и пагубного воздействия окружающей среды. Вдобавок эксперт отметил, что частое мытье головы, в свою очередь, приводит к появлению перхоти из-за сухости кожи головы. Также злоупотребление шампунем чревато разрушением структуры волос и их преждевременным сечением.

В марте девушка начала мыть голову раз в неделю и удивилась результату. В период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, американская блогерша Кэлин Руппрехт (Kaelyn Rupprecht) решила тренировать волосы и кожу головы, используя шампунь примерно раз в пять дней. После эксперимента волосы американки стали более здоровыми и напитанными.