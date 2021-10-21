Британской отрасли предсказали «массовое истребление»

Британский энергорынок сталкивается с угрозой абсолютного разгрома — если правительство не примет мер, в ближайшие месяцы с банкротством могут столкнуться еще 20 поставщиков, заявил глава крупной энергетический компании Scottish Power Кит Андерсон, пишет Reuters. Проблемы возникли на фоне резкого роста цен на газ в Европе, который создал трудности для всех зависящих от него отраслей.

По мнению Андерсона, чтобы избежать серьезных потрясений, властям необходимо пересмотреть ограничения по стоимости энергии для потребителей. Лимиты могут корректироваться дважды в год и в следующий раз должны быть оценены в апреле. Однако, по мнению Андерсона, Управлению рынков газа и электроэнергии Великобритании (Ofgem) вместе с правительством необходимо задуматься над пересмотром ограничений раньше намеченного срока. В противном случае, пояснил Андерсон, есть риск «слепо прийти к массовому истреблению».

До кризиса в Великобритании было больше 50 небольших и средних независимых поставщиков энергоресурсов, их доля на рынке достигала 30 процентов. Теперь существуют серьезные риски того, что в секторе останется лишь пять или шесть предприятий, заявил Андерсон. «Мы увидим, что некоторые сравнительно хорошие, коммерчески устойчивые компании будут банкротиться просто потому, что не смогут переложить расходы на потребителей», — предсказал он.

С начала сентября крах потерпели уже 13 британских энергокомпаний, и поставщиков пришлось сменить более чем двум миллионам клиентов. В прошлом месяце министр энергетики Великобритании Квази Квартенг при том обещал, что британцы не останутся без света и газа. По его словам, подачу газа и электроэнергии потребителям обеспечат, даже если их поставщик откажется от своих обязательств.