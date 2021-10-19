Британские энергокомпании начали массово банкротиться

С начала сентября обанкротились 13 британских энергокомпаний, они начали массового уходить с рынка на фоне рекордного роста цен на газ. Например, 18 октября перестала работать фирма Goto Energy. Об этом сообщается на сайте Управления рынков газа и электроэнергии Великобритании (Ofgem).

Goto Energy, которая обеспечивала газом и электричеством около 22 тысяч частных клиентов, прекратила свою работу. Подача электричества в дома потребителей продолжится, а средства, которые они внесли на свои счета, будут сохранены, отметили в Ofgem.

Ранее о банкротстве сообщили Pure Planet, Colorado Energy и Daligas, в совокупности у них было более 260 тысяч клиентов. Все они станут обслуживаться компанией Shell Energy. Многие энергокомпании продолжают терпеть убытки.

Ранее министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг пообещал, что британцы не останутся без света и газа. По его словам, регулятор обеспечит подачу газа и электроэнергии потребителям, даже если их поставщик откажется от своих обязательств. Расходы на поддержку отрасли могут обойтись налогоплательщикам в миллиарды фунтов стерлингов.

Власти страны уверены, что внутренней добычи газа и импорта из Норвегии хватит для удовлетворения потребностей страны в энергии.