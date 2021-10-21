Илон Маск предложил снять зеркала заднего вида с автомобилей

Пикап Cybertruck от Tesla выйдет со съемными зеркалами заднего вида. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель компании Илон Маск.

Пользователь Twitter под ником @adamhoov спросил у Маска, получит ли электрический пикап Cybertruck зеркала заднего вида. Маск заявил, что автомобиль будет иметь данное оборудование в комплекте, но его можно будет снять. Таким образом, Маск предложил будущим пользователям машины отказаться от зеркал.

Посетитель соцсетей, вероятно, хотел услышать ответ от главы Tesla, поскольку по американским законам все механические транспортные средства должны оснащаться зеркалами заднего вида. Однако в 2019 году представили Государственной администрации контроля безопасности на дорогах (NHTSA) отметили, что в будущем в правила могут быть внесены поправки. Судя по всему, это будет связано по причине появления машин, в которых функции зеркал заднего вида выполняют камеры.

При этом Tesla ранее никогда не сообщала, будет ли ее электрический пикап, выход которого в продажу недавно задержали до 2023 года, комплектоваться зеркалами. Во время анонса автомобиль был представлен без соответствующего элемента.

В сентябре в сети обнаружили патент Tesla на лазерные дворники. Согласно описанию изобретения, «импульсно-лазерная система очистки от мусора» будет расположена в нише над капотом и сможет выпускать лучи параллельно лобовому стеклу.