МВД прокомментировало обыски у замглавы администрации Тамбовской области

МВД: обыски у замглавы администрации Тамбовской области прошли по делу о мошенничестве

Обыски в кабинете временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова связаны с уголовным делом о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве прокомментировали проведение следственных действий у чиновника. Дело было возбуждено в мае по факту неисполнения договора поставки имущества в детские дошкольные учреждения региона.

Обыски проводили сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Ранее 21 октября сообщалось, что в кабинет Громова пришли силовики.

Он курирует деятельность комитета по управлению имуществом, управление госзаказа области и управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (Гостехнадзор области). Глава администрации региона в курсе ситуации, следователям оказывается полное содействие.

Владимир Громов уроженец белорусского города Барановичи. Он работает в органах исполнительной власти с 2004 года.