Двух российских чиновников задержали за махинации с жильем для сирот

Следователи в Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении двух чиновников, которые подозреваются в махинациях в сфере обеспечения жильем детей-сирот, они получили взятки на сумму около 17 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По версии следствия, один из сотрудников министерства имущественных отношений Иркутской области в 2020 году получил взятки на сумму более 16 миллионов рублей за прием жилья по госконтрактам для детей-сирот. При этом проверка жилья на соответствие нормам и требованиям не проводилась. Еще одна сотрудница министерства при осуществлении госзакупок жилья для сирот получила свыше 900 тысяч рублей за обеспечение победы определенных участников в аукционах.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере». Они задержаны и содержатся под стражей.

По информации ГУ МВД по Иркутской области, также установлены лица, которые передавали деньги чиновникам. Один из них находится под домашним арестом, еще двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее бывшего замглавы Барнаула Сергея Демина приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 15,1 миллиона рублей за взятки. По версии следствия, в 2019 году знакомый чиновника оплатил ему тур в Испанию, взяв на себя также все дополнительные расходы. За это замглавы Барнаула помог мужчине получить пост руководителя акционерного общества «Барнаулкапстрой», все акции которого принадлежат администрации города. После этого Демин и новый глава спецзастройщика потребовали от главы компании, выполняющей заказ «Барнаулкапстроя», взятку в 15 миллионов рублей за беспрепятственное возведение дома.