Российского чиновника посадили за взятку в виде автомобиля

Бывший руководитель Росреестра Дагестана получил восемь лет колонии по делу о взятке

Ленинский суд Махачкалы вынес приговор бывшему исполняющему обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамилю Гаджиеву по делу о взятке. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Мужчину признали виновным по статьям 290 («Взятка через посредника в виде иного имущества в особо крупном размере за способствование в силу должностного положения совершению действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица») и 174.1 («Совершение сделок с имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанным имуществом группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Суд приговорил Гаджиева к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2018 году Гаджиев через посредника получил автомобиль стоимостью один миллион рублей в качестве взятки. Вознаграждение полагалось за беспрепятственную государственную регистрацию прав собственности на жилые и нежилые помещения, которые расположены в многоквартирном доме в Махачкале.

Посредник Гаджиева объявлен в розыск. Дело в отношении него выведено в отдельное производство.

В мае 2019 года исполняющего обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе, занимавшемся незаконным отчуждением земельных участков.

