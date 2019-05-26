Задержан временный руководитель Росреестра Дагестана

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК.

В ведомстве отметили, что следствие и сбор доказательной базы продолжается, а список соучастников и эпизодов преступной деятельности дополняется.

Чиновника доставили в изолятор временного содержания, мера пресечения ему будет избрана в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против экс-главы дагестанского управления Росреестра Сафиюлы Магомедовой и других должностных лиц данного ведомства и филиала Кадастровой палаты республики. Также в создании преступного сообщества были обвинены бывшие сотрудники администрации города Махачкала.

По данным следствия, путем составления подложных постановлений от имени главы администрации Махачкалы и других сопутствующих документов они незаконно предоставили более чем 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки. Затем их поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. В результате хищения государству был причинен ущерб на сумму более чем в 370 миллионов рублей.

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