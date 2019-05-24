У созданной российскими чиновниками ОПГ нашли имущество на 20 миллиардов рублей

В Дагестане следствие ходатайствует об аресте имущества на сумму около 20 миллиардов рублей, принадлежащего членам преступного сообщества, куда входили чиновники республики. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в 2000 году руководитель управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюла Магомедов вместе с другими должностными лицами данного ведомства и филиала Кадастровой палаты республики, а также с бывшими сотрудниками администрации города Махачкала создали преступное сообщество.

Путем составления подложных постановлений от имени главы администрации Махачкалы и других сопутствующих документов они незаконно предоставили более чем 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки. Затем их поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности. В результате хищения государству был причинен ущерб на сумму более чем в 370 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление других соучастников и выявление новых эпизодов преступной деятельности.

29 мая 2017 года сообщалось, что следователи возбудили новое уголовное дело о создании преступного сообщества в отношении бывшего руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 210 УК России («Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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