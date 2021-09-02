Осужденным за взятку от адвоката российским следователям отменили приговор

Мосгорсуд в связи с процессуальными нарушениями отменил приговор бывшим следователям центрального аппарата Следственного комитета России, которых осудили за получение взятки от адвоката, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Мера пресечения Сергею Дубинскому изменена на домашний арест, Андрея Тринева оставили под стражей.

В марте 2021 года Дубинского и Тринева признали виновными по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и приговорили к шести и восьми годам колонии строгого режима.

Обоих лишили специальных званий, также им запретили работать в правоохранительных органах.

В ноябре 2018 года следователя главного следственного управления СКР Сергея Дубинского и его коллегу Андрея Тринева задержали с поличным при получении крупной взятки в 5 миллионов рублей. Вознаграждение было получено от адвоката Алексея Коврижкина, которого лишили адвокатского статуса.

Задержанные по делу о взятке следователи подали жалобу на Коврижкина. Они утверждали, что защитник совершил провокацию: сам начал вести беседы о деньгах и записывать эти разговоры.

В ноябре 2019 года Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест Дубинского, который за время пребывания в СИЗО лишился возможности самостоятельно ходить из-за развившегося у него онкологического заболевания и разрушения суставов.